28.07 / 28.27 33.88 / 34.28
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Усик пришел на тренировку в кроссовках разного цвета

10:17 26 января 2021
Александр Усик

Украинский непобедимый боксер-супертяж Александр Усик (17 побед, 13 из них — нокаутом), получивший письмо от WBO с сообщением о готовности санкционировать объединительный бой между Джошуа и Фьюри, проводит время в тренажерном зале.

Обычная вещь для спортсмена, но не обходится без казусов. К примеру, на этот раз Александр пришел в один из столичных клубов, специализирующихся на кроссфите (вид функциональных тренировок, как правило объединяющий в себе кардионагрузки, гимнастические и силовые упражнения), в кроссовках… разного цвета: на правую ногу был одет белый, а на левую — черный. Впрочем, этот факт не мешал боксеру интенсивно заниматься — в частности, с усердием бить молотом по огромной шине.

Напомним, не так давно, на Крещение, крымчанин также вызвал обеспокоенность у подписчиков, когда во время погружения в прорубь с него начали спадать трусы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усику полагается 2,71 млн долларов за согласие на проведение боя Джошуа — Фьюри.

66

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
стилист

Российский шоубиз в трауре: умер стилист Пугачевой, Киркорова и других звезд

Кароль и Балан

«С днем рождения, дорогая…» Dan Balan своим жестом вызвал истерику фанатов

Богдан и Екатерина

Сын Оксаны Марченко забыл вытащить телефон из штанов во время страстной фотосессии

марченко

Невестка Оксаны Марченко предстала в пижаме возле неубранной постели

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер