Усик пришел на тренировку в кроссовках разного цвета

Украинский непобедимый боксер-супертяж Александр Усик (17 побед, 13 из них — нокаутом), получивший письмо от WBO с сообщением о готовности санкционировать объединительный бой между Джошуа и Фьюри, проводит время в тренажерном зале.

Обычная вещь для спортсмена, но не обходится без казусов. К примеру, на этот раз Александр пришел в один из столичных клубов, специализирующихся на кроссфите (вид функциональных тренировок, как правило объединяющий в себе кардионагрузки, гимнастические и силовые упражнения), в кроссовках… разного цвета: на правую ногу был одет белый, а на левую — черный. Впрочем, этот факт не мешал боксеру интенсивно заниматься — в частности, с усердием бить молотом по огромной шине.

Напомним, не так давно, на Крещение, крымчанин также вызвал обеспокоенность у подписчиков, когда во время погружения в прорубь с него начали спадать трусы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усику полагается 2,71 млн долларов за согласие на проведение боя Джошуа — Фьюри.

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