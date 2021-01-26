"Сам бы себя поцеловал в одно место": Игорь Суркис раскритиковал характер Олега Блохина

Президент ФК «Динамо» (Киев) Игорь Суркис метко выразился по поводу непростого характера Олега Блохина, бывшего тренера клуба. Как рассказал Суркис в интервью Гордон, Блохин был и остается в высшей степени самолюбивым.

«У него такой характер… Он если бы мог себя поцеловать, он бы поцеловал. Есть такое выражение: „Сам бы себя поцеловал в одно место“. Так вот, Олег Блохин — такой», — отметил Суркис.

По словам президента «Динамо», к Блохину он относится с уважением, но решение отказаться от тренерских услуг Олега Владимировича Суркис считает правильным.

«На Олега Владимировича было потрачено огромное количество [денег]… Ни у кого из тренеров не было такой мощной трансферной кампании… И начал он прекрасно… Но когда команда дошла до четвертого места в чемпионате Украины, вы же сами понимаете… Он может на меня обижаться, но надо обижаться только на самого себя», — подытожил Суркис.

Фото ФК «Динамо» Киев/YouTube

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