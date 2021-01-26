28.07 / 28.26 33.87 / 34.27
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

"Сам бы себя поцеловал в одно место": Игорь Суркис раскритиковал характер Олега Блохина

13:20 26 января 2021
суркис

Президент ФК «Динамо» (Киев) Игорь Суркис метко выразился по поводу непростого характера Олега Блохина, бывшего тренера клуба. Как рассказал Суркис в интервью Гордон, Блохин был и остается в высшей степени самолюбивым.

«У него такой характер… Он если бы мог себя поцеловать, он бы поцеловал. Есть такое выражение: „Сам бы себя поцеловал в одно место“. Так вот, Олег Блохин — такой», — отметил Суркис.

По словам президента «Динамо», к Блохину он относится с уважением, но решение отказаться от тренерских услуг Олега Владимировича Суркис считает правильным.

«На Олега Владимировича было потрачено огромное количество [денег]… Ни у кого из тренеров не было такой мощной трансферной кампании… И начал он прекрасно… Но когда команда дошла до четвертого места в чемпионате Украины, вы же сами понимаете… Он может на меня обижаться, но надо обижаться только на самого себя», — подытожил Суркис.

Фото ФК «Динамо» Киев/YouTube

64

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
стилист

Российский шоубиз в трауре: умер стилист Пугачевой, Киркорова и других звезд

Катя Осадчая

«Катю тоже поздравляем»: у Осадчей увидели животик

марченко

Невестка Оксаны Марченко предстала в пижаме возле неубранной постели

Богдан и Екатерина

Сын Оксаны Марченко забыл вытащить телефон из штанов во время страстной фотосессии

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер