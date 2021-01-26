«Динамо» проведет на сборе в Турции пять спаррингов: названы соперники

Лидер чемпионата Украины киевское «Динамо», сыграющий в 1/16 финала Лиги Европы с бельгийским «Брюгге», вернулся из ОАЭ, где проходил первый этап подготовки к возобновлению сезона, и узнал соперников на втором тренировочном сборе, который «бело-синие» проведут в Турции.

Как сообщает официальный сайт клуба, подопечные Мирчи Луческу проведут на Средиземноморском побережье, куда отправятся в пятницу, 29 января, пять контрольных матчей.

30 января (16:00*). «Лудогорец» (Разград, Болгария)

1 февраля (16:00). «Динамо» (Тбилиси, Грузия)

4 февраля (16:00). ЦСКА 1948 (София, Болгария)

7 февраля (16:00). «Шкендия» (Тетово, Северная Македония)

8 февраля (10:00). БАТЭ (Борисов, Беларусь)

* указано киевское время

Отметим, что все поединки, как и на первом сборе, будут показаны на клубном канале «Динамо» в YouTube.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Украинская ассоциация футбола оштрафовала президента «Динамо» Игоря Суркиса на 50 тысяч гривен.

Фото ФК «Динамо»

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