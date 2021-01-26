Кличко-младший нашел «замену» боксу и похвастался успехами

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко, умиливший сеть рассказами о том, как проводит время со своей 6-летней дочери Кайей Евдокией, нашел себе занятие по душе во время карантина.

«Наконец-то зима. Говоря о выдержке… Попробуйте поймать рыбку при минус 20 по Цельсию или минус 4 по Фаренгейту. Есть другие фантастические идеи, что еще делать нынешней зимой? К сожалению, горнолыжные курорты все еще закрыты…» — написал спортсмен на своей странице в Instagram, прикрепив фото с места рыбалки.

Напомним, летом 2020-го Владимир, известный своим пристрастием к экстремальным видам спорта, опробовал гидрофойл. Вот только, почувствовав чрезмерную уверенность, экс-чемпион мира выпустил из рук страховочный трос и смачно плюхнулся в воду.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Владимир Кличко включен в Международный зал боксерской славы.

55

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter