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Спорт

Кличко-младший нашел «замену» боксу и похвастался успехами

20:43 26 января 2021
Владимир Кличко

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко, умиливший сеть рассказами о том, как проводит время со своей 6-летней дочери Кайей Евдокией, нашел себе занятие по душе во время карантина.

«Наконец-то зима. Говоря о выдержке… Попробуйте поймать рыбку при минус 20 по Цельсию или минус 4 по Фаренгейту. Есть другие фантастические идеи, что еще делать нынешней зимой? К сожалению, горнолыжные курорты все еще закрыты…» — написал спортсмен на своей странице в Instagram, прикрепив фото с места рыбалки.

Напомним, летом 2020-го Владимир, известный своим пристрастием к экстремальным видам спорта, опробовал гидрофойл. Вот только, почувствовав чрезмерную уверенность, экс-чемпион мира выпустил из рук страховочный трос и смачно плюхнулся в воду.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Владимир Кличко включен в Международный зал боксерской славы.

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