Украинский форвард стал главным героем матча чемпионата Бельгии: видео голов

Украинский нападающий «Мехелена» Марьян Швед, у которого был серьезный конфликт с тренером, стал главным героем матча 24-го тура чемпионата Бельгии на поле аутсайдера турнира «Васланд-Беверена». Экс-футболист «Карпат» отыграл в составе гостей весь поединок, приведя болельщиков гостевой команды в восторг двумя голами и результативной передачей.

На 9-й минуте 23-летний футболист, контракт которого принадлежит шотландскому «Селтику», помог голландцу Санди Уолшу вывести «Мехелен» вперед, а на 26-й минуте уже сам поразил ворота соперника — 2:0. Правда, футболистам «Васланд-Беверена» в оставшееся время удалось отыграть два мяча. Но, когда уже казалось, что встреча завершится вничью, Швед на 92-й минуте точным ударом с близкого расстояния принес своей команде столь желанные три очка — 3:2.

0:1 Голевая передача Шведа (9-я мин.)

0:2 Швед (26-я мин.)

2:3 Швед (90+2-я мин.)

Отметим, что шестая победа в семи последних поединках позволила «Мехелену» с 32 очками подняться в турнирной таблице чемпионата Бельгии на 10-е место. Сам же Швед в 10 поединках трижды поразил ворота соперников и отдал одну результативную передачу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Марьян Швед забил дебютный мяч за «Мехелен».

Фото Twitter ФК «Мехелен»

237

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter