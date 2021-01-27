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Спорт

Ибрагимович и Лукаку устроили разборки в миланском дерби: видео инцидента

0:53 27 января 2021
Златан Ибрагимович и Ромелу Лукаку

Состоявшееся на арене «Джузеппе Меацца» миланское дерби в рамках ¼ финала Кубка Италии между «Интером» и «Миланом» было ознаменовано потасовкой в конце первого тайма форвардов-гренадеров Златана Ибрагимовича и Ромелу Лукаку (рост шведа — 195 см, бельгийца — 191 см!).

Перед самым свистком на перерыв звездные форварды, ранее вместе выступавшие за «Манчестер Юнайтед», начали с взаимных оскорблений (и жен вспоминали, и матерей!), затем столкнулись лбами и едва не пошли друг на друга врукопашную.

Более того, когда швед уже поостыл, Лукаку никак не мог угомониться, и форварда «Интера» пришлось успокаивать едва ли не всем его одноклубникам (и Златан, и Ромелу получили в итоге по желтой карточке).

Как сообщает Sport Mediaset, швед сказал Лукаку: «Иди занимайся своим вуду-дерьмом, маленький осел». На это Лукаку ответил: «Хочешь поговорить о моей матери? Сукин сын».

Возможно, Ибрагимович вспомнил слова владельца «Эвертона» Мошири в 2018 году, когда, говоря о переводе бельгийца в «Манчестер Юнайтед», он сказал, что мать нападавшего во время поездки в Африку, посоветовала его сыну перейти «Челси» и это было «что-то связанное с вуду». Сам Лукаку отрицал это.

Болельщикам у экранов телевизоров, конечно же, было интересно, не вспыхнет ли конфликт между звездами «Милана» и «Интера» во второй половине поединка, но уже на 58-й минуте матча Ибрагимович схлопотал второй в матче «горчичник», и был удален с поля.

Правда, еще в первом тайме (на 31-й минуте) Златан успел вывести «Милан» вперед. А уже после ухода шведа отличился и Лукаку, реализовал на 71-й минуте пенальти — 1:1. Судьбу же путевки в полуфинал Кубка Италии на 90+7-й минуте шикарным ударом со штрафного решил датский легионер «Интера» Эриксен — 2:1.

Кстати, отметим, что ко второму тайму миланского дерби было добавлено целых 10 минут, поскольку на 76-й минуте пришлось прервать игру из-за замены… арбитра, получившего травму.

Видеообзор матча «Интер» — «Милан» — 2:1

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Златан Ибрагимович установил уникальный рекорд в миланском дерби.

Фото Twitter gazzetta. it

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