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Спорт

В России зарезали 21-летнего футболиста

10:02 27 января 2021
Егор Дробыш

Российский футбольный клуб «Иртыш» (Омск) сообщил о трагической гибели бывшего футболиста молодежного и основного составов 21-летнего Егора Дробыша.

«Егор был одним из лидеров нашей молодежной команды, однако за основной состав успел отыграть лишь три матча в 2019 году», — говорится в сообщении клуба ФНЛ (второго по силе российского дивизиона).

Как сообщает издание «Новый Омск», 21-летний Дробыш умер от ножевых ранений, полученных в ходе драки. Инцидент произошел в ночь на среду, 27 января, на одной из улиц Омска. В ходе драки пострадал 22-летний приятель Дробыша, он был доставлен в реанимацию и прооперирован.

«На парней напали, обоих порезали, один умер, другой — в реанимации. Точнее информацию не могу сказать. Знай [сволочь], один из них мой брат. Я тебя найду», — написал в соцсетях омич Денис Мельчаков, видимо, брат попавшего в больницу парня.

Сообщается, что погибший Егор Дробыш с 2016 по 2019 год был лидером дублирующего состава ФК «Иртыш» и одним из лучших бомбардиров команды. Однако закрепиться в «основе» команды из Омска полузащитник не смог. В последние два года Егор играл на любительском уровне, участвуя в соревнованиях по мини-футболу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболисту сборной России Роману Широкову вынесли приговор по делу об избиении арбитра.

Фото «ВКонтакте», ФК «Иртыш»

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