Игорь Суркис назвал Рината Ахметова кристально порядочным человеком

Президент футбольного клуба «Динамо» (Киев) Игорь Суркис в интервью изданию «Гордон» назвал бизнесмена и президента футбольного клуба «Шахтер» Рината Ахметова «кристально порядочным человеком в своих договоренностях».

Так, в ответ на просьбу журналиста Дмитрия Гордона охарактеризовать «извечного соперника в футболе» Ахметова, Игорь Суркис сказал: «У него есть одно сумасшедшее качество: он кристально порядочный человек в своих договоренностях… Все остальное — это спорт, это борьба».

По словам президента ФК «Динамо», Ринат Ахметов «готов выцарапать ему глаза», когда клуб Игоря Суркиса «выигрывает несправедливо». «А когда выигрывает „Шахтер“ несправедливо, я готов ему выцарапать глаза. Но при этом мы остаемся нормальными людьми, понимая, что мы не на поле… И прежде всего мы имеем претензии к нашим футболистам, к тренерам, к судьям, естественно, и тем, кто возглавляет этот процесс», — добавил он.

«Вы с ним в разведку пошли бы?» — поинтересовался Дмитрий Гордон. «Да… 100%», — ответил Игорь Суркис.

Ранее президент ФК «Динамо» (Киев) метко выразился по поводу непростого характера бывшего тренера клуба Олега Блохина, охарактеризовав его как в высшей степени самолюбивого человека: «Есть такое выражение: „Сам бы себя поцеловал в одно место“. Так вот, Олег Блохин — такой».

Фото Игоря Суркиса с сайта ФК «Динамо» (Киев).

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