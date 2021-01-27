«Да ну на фиг»: родившаяся в Украине двукратная олимпийская чемпионка раскрыла семейную тайну

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар, начинавшая карьеру в Украине (четырехкратная чемпионка нашей страны!), сообщила о беременности и показала фото с округлившимся животом.

«Не знаю, что сказать. Думаю, все понятно без слов, — написала 34-летняя Татьяна Волосожар в Instagram. — Скрывать было очень трудно! И дело даже не в размерах живота (хотя и в этом тоже), но, когда счастье тебя буквально переполняет, тяжело сдерживаться и не спалиться. Хотя многие писали мне, что изменился взгляд, улыбка. Я и сама заметила.

Нам очень хотелось, чтобы это как можно дольше оставалось нашей семейной тайной. Но в то же время я очень рада, что наконец-то могу поделиться с вами своей главной и лучшей новостью 2021 года. Заранее спасибо всем за поздравления. Обнимаем вас, теперь уже вчетвером".

«Молодцы», — поздравила Татьяну и ее супруга бизнесвумен и продюсер Яна Рудковская, «Да ну на фиг», — написал экс-футболист сборной России Владислав Радимов, «Поздравляю от сердца!», — оставил комментарий в сети австрийский актер Вольфганг Черни.

Напомним, что в 2015 году Татьяна Волосожар вышла замуж за своего партнера по фигурному катанию Максима Транькова, оставив девичью фамилию. В феврале 2017-го у пары родилась дочь Анжелика.

Как известно, Татьяна Волосожар выросла в Днепропетровске в семье военного (родители спортсменки — россияне). В паре со Станиславом Морозовым фигуристка не только четырежды побеждала в чемпионате Украины, но и была четвертой на чемпионате Европы и восьмой на Олимпийских играх.

Правда, наибольших успехов фигуристка добилась, уже выступая с 2010 года под российским флагом. В дуэте с Траньковым Волосожар стала двукратной олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и четырехкратной чемпионкой Европы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что россияне Максим Траньков и Татьяна Волосожар поделились олимпийским «золотом» с Украиной.

Фото Instagram

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