Украинка Анастасия Меркушина стала вице-чемпионкой Европы по биатлону

В среду, 27 января, в польском Душники-Здруй стартовал чемпионат Европы по биатлону. В первой же соревновательной дисциплине Украина поднялась на пьедестала почета.

Здорово провела индивидуальную гонку на 15 км Анастасия Меркушина, впервые в карьере ставшая вице-чемпионкой Европы (ранее в активе спортсменки были три «бронзы» европейских первенств). Закрыв на четырех огневых рубежах все 20 мишеней, спортсменка из Тернополя, которой 14 января исполнилось 26 лет, уступила на финише лишь Монике Хойниш-Стареге из Польши (отставание украинки — всего 2,9 секунды). «Бронза» ЧЕ-2021 досталась россиянке Ларисе Куклиной, которую Меркушина опередила на 12,6 сек.

Другие украинки показали по итогам «индивидуалки» с участием 121 спортсменки такие результаты: вернувшаяся в большой биатлон после рождения сына Ирина Петренко, ранее выступавшая под фамилией Варвинец, — на 5-й позиции (ни одного промаха), Екатерина Бех — на 9-й (два), Вита Семеренко — на 11-й (три), Надежда Белкина — на 23-й (два) и Анна Кривонос — на 45-й (три).

К слову, 27 января на чемпионате Европы пройдет также индивидуальная гонка у мужчин (начало — в 15:15), в которой нашу страну представят Артем Прима, Богдан Цымбал, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Тарас Лесюк и Руслан Бригадир.

Напомним, что ведущие биатлонисты сборной Украины (Юлия Джима, Валя Семеренко, Елена Пидгрушная, Дарья Блажко, Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко), как и топ-спортсмены из других команд, в эти дни готовятся к чемпионату мира, который пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Юлия Джима принесла Украине первую в сезоне медаль Кубка мира.

Фото biathlon.com.ua

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