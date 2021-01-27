В Киев снова едет «Барселона»: «Динамо» и «Шахтер» узнали соперников в турнире УЕФА

В среду, 27 января, в Ньоне состоялась жеребьевка пар 1/32 финала Юношеской лиги УЕФА, в которой Украину представят «Динамо» и «Шахтер» (из-за пандемии коронавируса турнир пройдет в новом формате и будет состоять исключительно из одноматчевых противостояний на вылет), сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза.

Волею жребия, соперником динамовцев стала испанская «Барселона», ранее побеждавшая в турнире в 2014 и 2018 годах (поединок состоится в Киеве 2 или 3 марта), а «Шахтер» на своем поле сразится с триумфатором розыгрыша-2018/2019 португальским «Порту».

Напомним, что в текущем сезоне в рамках Лиги чемпионов в столице Украины уже гостила первая команда «Барселоны», разгромившая подопечных Мирчи Луческу — 4:0.

Отметим, что жеребьевка пар 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА намечена на 12 марта, а сами поединки состоятся 6 и 7 апреля. Решающий матч турнира, который в прошлом году выиграл «Реал», традиционно примет (20 мая) стадион «Коловрей», расположенный рядом со штаб-квартирой УЕФА.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в прошлом розыгрыше Юношеской лиги УЕФА обыграло по сумме двух встреч македонскую «Шкендию» (8:0 — дома и 2:2 — на выезде) и греческий ПАОК (3:0 — дома и 2:2 — на выезде), а затем проиграло в «лотерее» одноклубникам из Загреба (0:0, по пенальти — 3:4).

Фото ФК «Динамо»

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