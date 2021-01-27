Команде Андрея Шевченко нашли еще одного соперника

Сборная Украины по футболу, которой в марте предстоит старт в отборочном турнире чемпионата мира, пополнила список своих соперников в 2021 году еще одной командой. 11 ноября подопечные Андрея Шевченко проведут в одном из городов нашей страны товарищеский матч против сборной Болгарии, занимающей в рейтинге ФИФА 68-ю позицию («желто-синие» — на 24-м месте), сообщает официальный сайт УАФ. Поединок против болгар станет репетицией перед последней встречей отборочного турнира ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной (16 ноября).

В прежние годы «желто-синие» пять раз играли с командой Болгарии и ни разу не уступили (1:1 — в 1994-м и 1999-м, 1:0 — в 2000-м и 2012-м, а также 3:0 — в 2011-м).

Ранее стало известно, что украинская команда в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2020 сыграет в родных стенах с Бахрейном (23 мая), Северной Ирландией (3 июня) и Кипром (7 июня).

Всего же в 2021-м сборная Украины проведет не меньше 15 матчей: четыре товарищеские встречи, восемь — в квалификации ЧМ-2022, а также три или больше поединков — в финальной части Евро-2020.

Предварительный календарь матчей сборной Украины в 2021 году:

24 марта Франция — Украина ЧМ-2022 (21:45)

28 марта Украина — Финляндия ЧМ-2022 (21:45, Львов)

31 марта Украина — Казахстан ЧМ-2022 (21:45, Львов)

23 мая Украина — Бахрейн Товарищеский матч

3 июня Украина — Северная Ирландия Товарищеский матч

7 июня Украина — Кипр Товарищеский матч

13 июня Нидерланды — Украина Евро-2020 (22:00, Амстердам)

17 июня Украина — Северная Македония Евро-2020 (16:00, Бухарест)

21 июня Украина — Австрия Евро-2020 (19:00, Бухарест)

1 сентября Казахстан — Украина ЧМ-2022 (17:00)

4 сентября Украина — Франция ЧМ-2022 (21:45)

9 октября Финляндия — Украина ЧМ-2022 (19:00)

12 октября Украина — Босния и Герцеговина ЧМ-2022 (21:45)

11 ноября Украина — Болгария Товарищеский матч

16 ноября Босния и Герцеговина — Украина ЧМ-2022 (21:45)

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Украина оспорила в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) решение УЕФА засчитать нашей команде техническое поражение в несостоявшемся матче Лиги наций против Швейцарии. Дело должно быть рассмотрено CAS 16 февраля.

Фото uaf.ua

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