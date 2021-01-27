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Спорт

Малиновский помог «Аталанте» в меньшинстве вырвать путевку в полуфинал Кубка Италии: видео гола

20:51 27 января 2021
Руслан Малиновский

Гол одного из лидеров сборной Украины Руслана Малиновского, забившего в декабре гол-красавец в поединке серии А, в среду, 27 января, поспособствовал победе «Аталанты» в четвертьфинальном матче Кубка Италии над «Лацио».

Украинский полузащитник поразил ворота соперника на 37-й минуте, когда его команда проигрывала — 1:2. На 58-й минуте «Аталанта» после удаления с поля Паломино осталась в меньшинстве, что, впрочем, не помешало подопечным Джан Пьеро Гаспарини забить победный мяч и пробиться в полуфинал — 3:2 (Дьимсити, 7, Малиновский, 37, Миранчук, 57 — Мурики, 17, Ачерби, 34; на 67-й минуте футболист «Аталанты» Сапата не реализовал пенальти).

Видео гола Руслана Малиновского

Соперником команды из Бергамо в ½ финала турнира станет победитель пары «Наполи» — «Специя».

Отметим, что Малиновский, игравший с римлянами до 60-й минуты, в 21 матче во всех турнирах забил в нынешнем сезоне два мяча и отдал три голевые передачи.

Напомним, что в первом четвертьфинальном матче Кубка Италии «Интер» — «Милан» (2:1) произошла потасовка между Златаном Ибрагимовичем и Ромелу Лукаку.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Марьян Швед стал героем поединка чемпионата Бельгии.

Фото Twitter ФК «Аталанта»

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