Украинская красавица-легкоатлетка Магучих выиграла престижный турнир в Италии

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, занявшая второе место в опросе на звание лучшего спортсмена страны по итогам 2020 года, одержала победу на престижном турнире Udin Jump, проходившем в итальянском Удине.

Наша 19-летняя красавица-соотечественница взяла с первой попытки планку на высоте 200 см, став недостижимой для соперниц.

Когда «золото» уже было в кармане, Ярослава попробовала замахнуться на личный рекорд, но две попытки прыгнуть на высоту 203 см и тем самым улучшить свой лучший результат на один сантиметр оказались неудачными.

Напомним, в августе 2020-го Магучих выиграла два подряд этапа «Бриллиантовой лиги» — в Монако днепрянка взяла одинаковую высоту (198 см) с Юлией Левченко, но потратила для этого меньше попыток, а в Стокгольме Ярослава единственная преодолела планку в 200 см.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ярослава Магучих шокировала поклонников сменой имиджа.

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