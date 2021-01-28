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Спорт

Назван впечатляющий гонорар Усика в поединке за временный чемпионский титул

11:10 28 января 2021
Александр Усик

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (18 побед, 13 из них — нокаутом), пришедший на тренировку в один из столичных тренажерных залов в кроссовках разного цвета, может заработать солидную сумму за бой с британцем Джо Джойсом (12 побед, 11 из них — нокаутом) за титул временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO.

По информации издания Ring Polska, сумму в 5 млн долларов готовы совместно заплатить нашему соотечественнику Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри ради того, чтобы крымчанин, как обязательный претендент на чемпионский пояс WBO, отказался от своего первоочередного права выйти в ринг с ЭйДжеем и позволил провести объединительный бой.

Тем временем известный британский промоутер Фрэнк Уоррен признался, что сделка по бою Джошуа — Фьюри близка к завершению. «Мы увидим это в нынешнем году. Мы находимся на этапе, когда близки к завершению сделки, и объявлению об этом. Пока мы не обменивались контрактами, ждем черновик, но точно могу сказать, что он будет на два боя. Также могу сказать, что есть несколько возможных мест для проведения поединка, но пока ничего конкретного. Тем не менее, я очень сомневаюсь, что это будет в Великобритании из-за COVID», — приводит слова функционера ESPN.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Джо Джойс назвал Александра Усика медленным.

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