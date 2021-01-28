Сборная Украины U21 узнала соперников по квалификации на Евро-2023: итоги жеребьевки

В четверг, 28 января, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка квалификации на чемпионат Европы-2023 среди молодежных сборных, который пройдет в Грузии и Румынии.

«Желто-синие» под руководством Руслана Ротаня поборятся за право выйти в финальную часть с Францией, Сербией, Северной Македонией, Фарерскими островами и Арменией, попавшими в группу Н.

Остальные группы по итогам жеребьевки выглядят следующим образом.

Группа А: Хорватия, Австрия, Норвегия, Финляндия, Азербайджан, Эстония;

Группа В: Германия, Польша, Израиль, Венгрия, Латвия, Сан-Марино;

Группа С: Испания, Россия, Словакия, Северная Ирландия, Литва, Мальта;

Группа D: Португалия, Греция, Исландия, Беларусь, Кипр, Лихтенштейн;

Группа E: Нидерланды, Швейцария, Болгария, Уэльс, Молдова, Гибралтар;

Группа F: Италия, Швеция, Ирландия, Босния и Герцеговина, Черногория, Люксембург;

Группа G: Англия, Чехия, Словения, Албания, Косово, Андорра;

Группа I: Дания, Бельгия, Турция, Шотландия, Казахстан.

Отметим, что в отборочном турнире, который начнется в марте 2021-го и завершится в июне 2022-го, могут принимать участие футболисты, родившиеся не ранее 1 января 2000 года. Согласно регламенту квалификации, на чемпионат Европы напрямую выйдут девять победителей групп и лучшая из команд, занявших вторые места. Остальные восемь сборных, ставших вторыми в своих группах, проведут в сентябре 2022-го плей-офф, чтобы определить оставшихся четырех участников финальной части первенства Старого Света.

Добавим, что молодежная сборная Украины в своей истории лишь дважды играла на чемпионате Европы. В 2006-м в Португалии «желто-синие» стали вице-чемпионами, уступив в финале Нидерландам (0:3), а в 2011-м в Дании заняли последнее место в группе, став худшей командой турнира.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» и «Шахтер» узнали соперников по 1/16 финала Лиги Европы.

42

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter