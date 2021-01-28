Легендарный «Будивельнык» назначил главным тренером олимпийского чемпиона

Девятикратный чемпион Украины по баскетболу киевский «Будивельнык» объявил о назначении нового главного тренера. Им стал 56-летний латвийский специалист Игорс Миглиниекс. Что касается Леонида Яйло, выполнявшего функции наставника после отставки Айнирса Багатскиса, то он будет ассистентом Миглиниекса.

Отметим, что латвийский специалист, имеющий шесть детей, во время игровой карьеры стал в составе московского ЦСКА чемпионом СССР в 1988 году, а также завоевал олимпийское «золото» в Сеуле-1988. В целом же выступал за команды пяти (!) стран. Уже будучи тренером, дважды привел АЕК к званию чемпиона Кипра, также работал в Украине в БК «Киев» и БК «Донецк». Последним местом работы Миглиниекса был лидер китайского баскетбола «Гуандонг Тайгерс», где латвиец был ассистентом главного тренера.

Миглиеникс является олимпийским чемпионом Сеула-1988

Добавим, что «Будивельнык» занимает в нынешнем сезоне восьмое место из 11 участников элитного дивизиона страны, одержав в 16 матчах лишь шесть побед.

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