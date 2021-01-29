С именинником на борту: Луческу взял на сбор «Динамо» в Турцию двух вундеркиндов-однофамильцев

Утром в пятницу, 29 января, чартер с делегацией «Динамо», которому 18 и 25 февраля предстоят матчи плей-офф Лиги Европы против бельгийского «Брюгге», взял курс на Турцию, где подопечные Мирчи Луческу проведут решающий этап подготовки ко второй части сезона.

На тренировочном сборе, который продлится до 8 февраля, штаб «бело-синих» рассчитывает на 31 футболиста, в том числе на голкипера Дениса Бойко (на фото в заголовке), которому в день вылета в Турцию исполнилось 33 года.

Отметим, что вместе с «основой» на побережье Средиземного моря отправились приглянувшиеся Луческу своей игрой два талантливых однофамильца из молодежной команды — 19-летний Викентий Волошин и 17-летний Назар Волошин, а также восстановившийся после перелома ключицы форвард Назарий Русин.

Кстати, легионеры команды — датчанин Миккель Дуэлунд и уругваец Карлос де Пена, у которого недавно родился сын, прилетят в Турцию самостоятельно. С разрешения тренерского штаба они после завершения первого сбора остались в Эмиратах, посвятив выходные активному отдыху.

Напомним, что в Белеке у «Динамо» запланированы пять спаррингов: 30 января — с болгарским «Лудогорцем», 1 февраля — с грузинским «Динамо» (Тбилиси), 4 февраля — с болгарским ЦСКА 1948, 7 февраля — со «Шкендией» из Северной Македонии и 8-го — с белорусским БАТЭ. Все поединки будут показаны в прямом эфире на клубном канале «Динамо» в YouTube и телеканале «Спорт 1» (начала всех матчей — в 16:00, и только последнюю встречу киевляне перед вылетом домой начнут в 10:00).

Напомним, что уже 13 февраля динамовцы поединком с «Олимпиком» возобновят выступления в УПЛ.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на первом сборе в Эмиратах «Динамо» уступило польской «Легии», одолело белорусский «Шахтер» и сыграло вничью со сборной Иордании.

Фото ФК «Динамо»

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