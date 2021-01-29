В отборе Евро-2022 забит издевательский гол: видео мяча-красавца

Ничем не приметный матч отборочного цикла чемпионата Европы по футзалу между сборными Бельгии и Финляндии украсил шедевральным голом игрок команды хозяев площадки Омар Раху, сообщает Twitter издания Marca.

При счете 1:0 в пользу своей команды бельгиец финтами уложил на паркет защитника и голкипера финнов, после чего издевательски пяткой отправил мяч в ворота.

Кстати, не менее зрелищным оказался и первый гол сборной Бельгии, который шикарным ударом с лета в «девятку» записал в свой актив Лео.

Правда, удержать преимущество в два мяча бельгийцам не удалось, и поединок в Льеже завершился вничью — 3:3.

Отметим, что финальный турнир чемпионата Европы по футзалу запланирован на 19 января — 6 февраля 2022 года в Нидерландах.

Сборная Украины оспаривает путевку на Евро-2022 в одной группе с Хорватией, Данией и Албанией. Причем старт «желто-синих» в отборе был намечен на 27 января матчем в Запорожье с Данией, но УЕФА перенес встречу на 8 апреля, поскольку датские власти запретили сборной покидать пределы страны из-за пандемии коронавируса. Ближайший матч Украина проведет на выезде против Албании 31 января.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что тренер из-за нехватки футболистов вышел на поле и забил гол-красавец.

Фото Belga

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