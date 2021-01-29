Боец ММА вырубил соперника и бросился добивать «бездыханное тело»: сеть негодует

В рамках состоявшегося в Алма-Ате турнира по смешанным единоборствам (ММА) Octagon 15 боец из Казахстана Самбет Наиманбаев эффектно нокаутировал своего соотечественника Елжана Алиаскара.

Все бы ничего, если бы не неспортивное поведение победителя. Во втором раунде Наиманбаев ударом с разворота ногой вырубил соперника, а затем бросился добивать… потерявшего сознание оппонента, нанеся по «бездыханному телу» несколько ударов. На видео, опубликованном в Instagram организации, видно, что рефери явно опоздал с остановкой боя.

Поверженный Алиаскар пришел в себя лишь после того, как ему оказали помощь подоспевшие врачи.

«Срамота. Кто ж так бьет человека без сознания… Фу!», «Последние три удара — вся сущность этих собачьих боев», «Этот боец, не достоин уважения. А рефери вообще нужно выгнать за профнепригодность», — негодуют в сети болельщики.

Кстати, 34-летний Наиманбаев, известный по выступлениям в американских промоушенах Global Proving Ground и Ring of Combat, в восьми поединках по правилам смешанных единоборств потерпел четыре поражения. Правда, его самого наверняка не добивали в бессознательном состоянии…

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Фото prosports. kz

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