Футболисту ампутировали ногу: парень написал трогательный пост в сети

Футболист клуба третьего мексиканского дивизиона «Сьервос» Ален Куэвас лишился ноги из-за несчастного случая. 23-летний форвард получил тяжелые ожоги после удара током в собственном доме, сообщает Los Angeles Times.

Парень признался, что у врачей не было другого выбора, а он смирился с ампутацией, поскольку «собрать» его стопу было невозможно, и существовала угроза жизни.

После перенесенной операции Ален написал трогательный пост в Facebook, прикрепив фото из больничной палаты.

«Врачи сказали, что им придется ампутировать мою ногу, иначе это поставит мою жизнь под угрозу, — написал Ален Куэвас. — Сначала родители были против и искали другой выход из ситуации. Ведь они знают, как сильно футбол важен для меня. Но врачи ответили, что времени на поиск вариантов нет. В тот я момент получил жизненный урок: как бы вы не любили что-либо делать, вы никогда не должны ставить это выше собственной жизни.

Не позволяйте себе легко потерпеть поражение, не впадайте в депрессию и знайте, что вы всегда должны видеть положительную сторону вещей. События случаются по какой-то причине, у всего есть предназначение, и знайте, что Бог приготовил что-то гораздо лучше для вашей жизни".

Добавим, что в текущем сезоне Куэвас сыграл за «Сьервос» два матча. Обстоятельства того, как игрок получил удар током, остаются невыясненными.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывшему футболисту сборной Италии Мауро Беллуджи ампутировали обе ноги.

Фото Facebook

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