Из одежды — лишь вратарские перчатки: дочь знаменитого голкипера снялась обнаженной

Младшая дочь знаменитого футбольного вратаря-бомбардира 55-летнего Рене Игиты — Памела порадовала своих подписчиков в Instagram (а их более 40 тысяч) откровенным фото, на котором на ней из одежды лишь… вратарские перчатки да еще мяч в придачу, сообщает The Sun.

Кстати, как оказалось, девушка выбрала такой образ неспроста. Несколько лет на съемки в стиле ню решился ее знаменитый отец. Дочь просто взяла да и скопировала папу...

Напомним, что голкипер сборной Колумбии Рене Игита, сыгравший за национальную команду 68 поединков и забивший три мяча, стал суперзвездой чемпионате мира 1990 года в Италии не только благодаря мастерству (при росте-то — всего 175 см!), но и своей внешности и необычной манере игры. И, конечно же, болельщики запомнили вратаря за «удар скорпиона», который он продемонстрировал во время товарищеского матча против сборной Англии на стадионе «Уэмбли» в 1995 году. В одном из эпизодов Рене вместо того, чтобы просто поймать мяч в руки, в акробатическом прыжке ликвидировал угрозу воротам ногами.

Тот самый знаменитый «удар скоркипона» в исполнении колумбийского голкипера

Отметим, что за свою яркую карьеру вратарь Рене Игуита (кстати, лучший футболист Южной Америки 1990 года) забил более 40 мячей.

Рене Игита с дочерью Памелой

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что красотка-дочь Игоря Суркиса «зажгла» с футболистом «Динамо».

Фото Instagram, РА

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