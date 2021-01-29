Экс-футболист сборной России отдал 16-летнюю дочь в психиатрическую клинику

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев, выигравший Кубок и Суперкубок УЕФА, сообщил, что отправил свою 16-летнюю дочь Ксению в реабилитационную клинику.

«Не успел из больницы вернуться домой (из-за коронавируса у голкипера были серьезно поражены легкие. — Авт.), как пришлось направить на лечение в реабилитационный центр Ксюшу, — написал Вячеслав Малафеев на своей странице в Instagram. — Продолжаем бороться с последствиями неприятной весенней истории. Хотя судебный процесс еще не закончен, мы вынуждены отправить Ксюшу в клинику.

К сожалению, своими силами у нас не получается помочь ей победить зависимость, поэтому с ней будут работать специалисты. Верю, что все будет хорошо. Главное, чтобы сама Ксения собрала все силы и начала ответственно относиться к своей жизни".

Напомним, что Ксения — дочь Малафеева от первого брака. Ее мать Марина погибла в 2011 году в ДТП (в 2012-м Малафеев женился во второй раз). В марте прошлого года Ксению Малафееву, живущую отдельно от отца и мачехи и занимающуюся музыкой под псевдонимом Died Baby, задержали за торговлю наркотиками. Ей до сих пор грозит срок от условного до 10 лет (подросток подозревается в продаже четырех таблеток экстази).

Ранее сама школьница рассказывала, что столкнулась с анорексией и долго не могла ее победить. Ксюша, которая в июле прошлого года уже провела три недели в психиатрической клинике, не стесняется демонстрировать в социальных сетях то, как курит и ругается матом.

Вячеслав Малафеев со второй женой и детьми

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что дочь знаменитого голкипера Рене Игиты снялась обнаженной.

Фото Instagram

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