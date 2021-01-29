Слезы и крепкие объятия мамы: Марту Костюк спустя две недели выпустили на свободу в Мельбурне

Одна из сильнейших теннисисток Украины 18-летняя Марта Костюк, которая в начале года впервые в карьере дошла до полуфинала турнира WTA и поднялась в мировом рейтинге на 78-е место, эмоционально отреагировала на окончание жесткого двухнедельного карантина в Мельбурне (третья ракетка Украины, как и многие другие теннисистки, попала в «заточение» из-за того, что вместе с ними в Австралию летел заразившийся коронавирусом пассажир).

Юная киевлянка, прилетевшая на Зеленый континент для участия в турнире «Большого шлема» Australian Open (старт — 8 февраля), все это время не только не покидала номер отеля, но и ни разу не виделась со своей мамой Талиной, жившей… через стенку.

Понятное дело, долгожданная встреча дочери и матери вечером 29 января, моментами которой Марта поделилась в Instagram, получилась эмоциональной. Слезы, объятия…

Более того, теннисистка вместе с мамой уже переехали в другую гостиницу и успели совершить пробежку по вечернему Мельбурну.

Кстати, перед окончанием карантина Марта Костюк прямо из гостиничного номера вышла в прямой эфир телепрограммы «Сніданок з 1+1», рассказав, как переносит «заточение» и тренируется в четырех стенах, а также поведав, как на карантине обстоят дела с питанием.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Марта Костюк поделилась откровенными снимками на карантине.

Фото Instagram

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