«Динамо» — «Лудогорец»: онлайн-видеотрансляция матча в Турции

В субботу, 30 января, киевское «Динамо» проведет первый спарринг на сборе в Турции, куда «бело-синие» отправились днем ранее.

Оппонентом лидера чемпионата Украины станет чемпион Болгарии последних девяти (!) сезонов «Лудогорец» из Разграда, уверенно возглавляющий турнирную таблицу национального первенства и в нынешнем сезоне (разградцы больше всех забили — 34 мяча и меньше всех пропустили — всего 13 голов в 16 матчах). В составе команды 44-летнего литовца Валдаса Дамбраускаса, никогда не игравшего в футбол на профессиональном уровне, выступает 15 легионеров из Бразилии, Франции, Португалии, Румынии, Сенегала, Израиля, Ганы и Испании. Чемпионат в Болгарии возобновится для «Лудогорца» 15 февраля домашним поединком с «Этаром».

В прямой трансляции за матчем из Турции (начало — в 16:00 по киевскому времени) вы сможете смотреть на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

Отметим, что ранее соперники дважды встречались друг с другом в товарищеских матчах, и обменялись победами: 2:1 в пользу «Лудогорца» — в феврале 2015-го, 2:1 в пользу «Динамо» — в июле 2016-го.

Добавим, что в Турции у динамовцев запланированы еще четыре спарринга: 1 февраля «бело-синие» сыграют с одноклубниками из Тбилиси, 4-го померяются силами с еще одним болгарским клубом ЦСКА 1948, 7-го числа соперником подопечных Мирчи Луческу станет «Шкендия» из Северной Македонии и, наконец, завершат тренировочный сбор киевляне 8 февраля контрольным матчем с белорусским БАТЭ.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» сыграет с «Барселоной» в юношеской Лиге чемпионов.

Фото ФК «Динамо»

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