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Спорт

Двукратный олимпийский чемпион жестко подшутил над журналисткой: видео казуса

12:24 30 января 2021
Ииво Нисканен

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам финн Ииво Нисканен, пребывая в прекрасном настроении после соревнований, решил пошутить над журналисткой Моа Йорнмарке, работающей на шведском телеканале SVT.

Не знающая финского языка девушка задавала 29-летнему спортсмену вопросы о гонке на английском, на что он с серьезным выражением лица отвечал ей на родном языке о… личной жизни партнера по команде Лаури Леписто.

«Интересный вопрос. У Лаури Леписто по-прежнему нет подружки. Мы с парнями немного удивлены этим. Непросто найти хорошую девушку, но сейчас все выглядит так, будто он пользуется популярностью. Да, он умный парень, лучше всего связаться с ним через инстаграм. Совета получше я дать не могу. Им интересуются многие. Посмотрим, как все будет. Очень интересно, чем закончится эта сага», — рассказал Ииво вместо комментария по гонке.

Добавим, что сама журналистка особо не расстроилась жесткой шутке и никаких обид на финна не держит. «Легко сохранять маску под маской. Там и тогда я ничего не поняла. Я же не знаю ни слова по-фински, а он отвечал очень серьезно. Считаю, что это было очень круто. Никаких обид. Но в будущем, пожалуй, будем делать интервью на английском», — отметила Йорнмарк в интервью родному телеканалу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что американский хоккеист Адам Годетт случайно «зарядил» ногой в лицо невесте на собственной свадьбе.

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