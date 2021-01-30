WBO обязывает Усика провести бой за временный чемпионский пояс: что известно

Всемирная боксерская организация (WBO), направившая уведомление Александру Усику о готовности санкционировать объединительный бой между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, обязала команды украинского боксера и британца Джо Джойса начать переговоры о проведении очного поединка за временный чемпионский пояс в супертяжелом весе.

Соответствующие письма получили промоутер крымчанина Александр Красюк и британец Фрэнк Уоррен, представляющий интересы своего соотечественника. В них говорится, что в течение 15 дней они должны прийти к соглашению по бою, — в противном случае будут назначены промоутерские торги. После же того, как контракт будет подписан, поединок должен пройти в 90-дневный срок.

В то же время представители Джошуа и Фьюри были уведомлены о том, что победитель объединительного боя должен будет в течение шести месяцев выйти в ринг с триумфатором поединка Усик — Джойс для защиты чемпионского пояса WBO. Если же этого не произойдет, титул станет вакантным.

Напомним, что за бой с Джойсом нашему соотечественнику полагается впечатляющая сумма в 5 млн долларов. Это будет самый крупный гонорар в карьере Усика — ранее больше всего он получил за поединок с Тони Беллью, где суммарный заработок украинца составил 3 млн долларов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Джо Джойс назвал Усика «медленным».

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