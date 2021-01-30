28.01 / 28.21 33.80 / 34.21
Киев: -4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

WBO обязывает Усика провести бой за временный чемпионский пояс: что известно

10:03 30 января 2021
Александр Усик

Всемирная боксерская организация (WBO), направившая уведомление Александру Усику о готовности санкционировать объединительный бой между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, обязала команды украинского боксера и британца Джо Джойса начать переговоры о проведении очного поединка за временный чемпионский пояс в супертяжелом весе.

Соответствующие письма получили промоутер крымчанина Александр Красюк и британец Фрэнк Уоррен, представляющий интересы своего соотечественника. В них говорится, что в течение 15 дней они должны прийти к соглашению по бою, — в противном случае будут назначены промоутерские торги. После же того, как контракт будет подписан, поединок должен пройти в 90-дневный срок.

В то же время представители Джошуа и Фьюри были уведомлены о том, что победитель объединительного боя должен будет в течение шести месяцев выйти в ринг с триумфатором поединка Усик — Джойс для защиты чемпионского пояса WBO. Если же этого не произойдет, титул станет вакантным.

Напомним, что за бой с Джойсом нашему соотечественнику полагается впечатляющая сумма в 5 млн долларов. Это будет самый крупный гонорар в карьере Усика — ранее больше всего он получил за поединок с Тони Беллью, где суммарный заработок украинца составил 3 млн долларов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Джо Джойс назвал Усика «медленным».

278

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Семейство Крутоголовых

"Мертвый месяц": руководитель перебирающегося на росТВ "Дизель шоу" рассказал, как провел январь

Мишель Андраде

«А топика побольше размером не было?» Мишель Андраде впервые побывала на девичнике

Александр Усик

WBO обязывает Усика провести бой за временный чемпионский пояс: что известно

кухар

Оля Полякова выступила «на 7 тысяч долларов» на дне рождения Екатерины Кухар

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер