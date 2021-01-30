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Спорт

Биатлонист Прима принес сборной Украине первое «золото» на чемпионате Европы: видео гонки

14:43 30 января 2021
Артем Прима

В польском Душники-Здруй продолжается чемпионат Европы по биатлону. Следом за Анастасией Меркушиной, завоевавшей «серебро» в индивидуальной гонке на 15 км, награду — на этот раз высшей пробы — нашей сборной принес в гонке преследования Артем Прима.

Наш соотечественник стартовал с шестой позиции, имея отставание от лидера в 32 секунды. По ходу дистанции Артем показал очень приличный ход и, несмотря на три промаха (1+0+1+1), смог выйти в лидеры, а на финише защитить первую позицию от опытного Михала Крчмаржа, отставшего в итоге на 6,6 секунды — при том что у чеха на дистанции был всего один промах. Третьим стал норвежец Хавард Богетвейт (0+0+1+2) с отставанием в 12,5 секунды.

Добавим, что также в гонке принимали участие еще два украинца. Богдан Цымбал стал 17-м (1+0+0+1) с отставанием 1:08,6 сек. от победителя, а Артем Тищенко с «чистой» стрельбой — 21-м (+1:14,3 сек.).

Видео гонки

Отметим, что 33-летний Прима впервые в карьере победил в гонке преследования на чемпионате Европы. Ранее в его активе было «золото» в индивидуальной гонке в 2011-м и смешанных эстафетах в 2018-м и 2020-м.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Юлия Джима выиграла для Украины первую в сезоне медаль Кубка мира по биатлону.

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