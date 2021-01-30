«Гол непонятно откуда»: во Франции забит мяч с «нулевого» угла

В рамках 22-го тура чемпионата Франции лидер турнирной таблицы «Лион» принимал на своем поле «Бордо», ведущий борьбу за попадание в еврокубковую зону.

Команды обменялись забитыми мячами и все плавно шло к результативной ничьей. Но уже в компенсированное время настоящий шедевр выдал игрок «Лиона» Лео Дюбуа. После навеса с левого фланга защитник принял мяч на дальнем углу штрафной и вместо ожидаемого прострела вдоль линии ворот решил пробить с острейшего угла. Мяч транзитом от штанги залетел в сетку, что стало настоящим шоком для игроков гостей.

Goal of the season

Leo Duboispic.twitter.com/S3Dbw415XO —(@KingMamdooh) January 29, 2021

«Я очень разочарован. Мы пропустили этот гол непонятно откуда. Можно сказать, он прилетел в наши ворота прямо с бильярдного стола», — не скрывал своего разочарования тренер «Бордо» Жан-Луи Гассе.

А вот сам автор шедевра так и не признался, с какими мыслями он бил по мячу. «Задумывалось ли так? Решайте сами (смеется). Я хотел ударить сильно, в рамку. Угол был очень острым. Это хорошо для меня, а особенно для команды. Победив, таким образом мы получили уверенность в том, что можем выиграть любой матч», — отметил после матча Дюбуа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в отборе на ЧЕ-2022 по футзалу игрок сборной Бельгии забил издевательский мяч.

Фото ФК «Лион»

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