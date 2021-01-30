Хачериди покинул брестское «Динамо»: клуб задолжал футболисту крупную сумму

33-летний украинский защитник Евгений Хачериди покинул брестское «Динамо», с которым занял четвертое место в завершившемся чемпионате Беларуси.

«Я покинул „Динамо“ (Брест). Сейчас рассматриваю различные варианты, посмотрим, что будет дальше. Если будет хороший вариант в Украине, то не исключаю возвращения на родину. В Бресте со мной еще полностью не рассчитались — сумму называть не буду, но она приличная. Хотим решить вопрос по-хорошему, но, если не получится, будем идти в суд», — рассказал футболист в комментарии сайту FootBoom.

Отметим, что Хачериди перешел в брестское «Динамо» в октябре 2019-го, став обладателем Суперкубка Беларуси-2020. Всего же в составе команды из Бреста футболист провел во всех турнирах 21 матч.

Добавим, что Евгений стал уже третьим украинцем, покинувшим «Динамо». Ранее из клуба ушли нападающий Артем Милевский, подписавший контракт с закарпатским «Минаем», и полузащитник Александр Нойок, перебравшийся в клуб первого российского дивизиона «Оренбург».

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