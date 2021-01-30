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Спорт

Фанаты «Марселя» разгромили клубную базу: ранен футболист, матч отменен

22:07 30 января 2021
Протесты ФК Марсель

Тренировочная база французского «Марселя» подверглась атаке радикально настроенных фанатов. Около двух сотен болельщиков устроили «огненный» протест рядом со «святая святых» любимой команды, растянув баннеры против руководства и футболистов клуба.

Многочисленные взрывы петард, фейерверков и дымовых шашек привели к тому, что загорелось одно из деревьев и начался пожар.

Особо шустрые прорвались на территорию базы, где «похозяйничали» в кабинете главного тренера португальца Андре Виллаш-Боаша, выбросив оттуда его вещи. Также одна из пущенных петард попала в защитника команды Альваро Гонсалеса (по иронии судьбы, не так давно попавшего в расистский скандал со звездным Неймаром), который получил ранение спины. В итоге Федерация футбола Франции приняла решение перенести игру чемпионата страны между «Марселем» и «Ренном», которая должна была состояться в воскресенье, 31 января.

Таким образом фанаты выразили протест против плохих результатов команды. Отметим, что «Марсель» проиграл четыре последних матча, в том числе поединок за Суперкубок Франции против «ПСЖ», а также ужасно выступил в группе Лиги чемпионов, набрав в компании «Манчестер Сити», «Порту» и «Олимпиакоса» всего три очка в шести встречах и заняв последнее место.

Наверняка недолго осталось руководить командой ее наставнику Андре Виллаш-Боашу. Одним из главных претендентов на то, чтобы сменить португальца, местные журналисты называют швейцарца Люсьена Фавра, в середине декабря 2020-го уволенного из дортмундской «Боруссии».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что фронтмен известной группы Sex Pistols Джон Лайдон вспомнил свое прошлое футбольного хулигана.

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