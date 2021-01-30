Фанаты «Марселя» разгромили клубную базу: ранен футболист, матч отменен

Тренировочная база французского «Марселя» подверглась атаке радикально настроенных фанатов. Около двух сотен болельщиков устроили «огненный» протест рядом со «святая святых» любимой команды, растянув баннеры против руководства и футболистов клуба.

Многочисленные взрывы петард, фейерверков и дымовых шашек привели к тому, что загорелось одно из деревьев и начался пожар.

Особо шустрые прорвались на территорию базы, где «похозяйничали» в кабинете главного тренера португальца Андре Виллаш-Боаша, выбросив оттуда его вещи. Также одна из пущенных петард попала в защитника команды Альваро Гонсалеса (по иронии судьбы, не так давно попавшего в расистский скандал со звездным Неймаром), который получил ранение спины. В итоге Федерация футбола Франции приняла решение перенести игру чемпионата страны между «Марселем» и «Ренном», которая должна была состояться в воскресенье, 31 января.

MARSEILLE: Des centaines de supporters de lOM tentent daccéder au centre dentraînement du club et exigent le départ des dirigeants de l'OM. #EyraudDemission pic.twitter.com/yWxkoHjLx1 — Infos Françaises (@InfosFrancaises) January 30, 2021

Таким образом фанаты выразили протест против плохих результатов команды. Отметим, что «Марсель» проиграл четыре последних матча, в том числе поединок за Суперкубок Франции против «ПСЖ», а также ужасно выступил в группе Лиги чемпионов, набрав в компании «Манчестер Сити», «Порту» и «Олимпиакоса» всего три очка в шести встречах и заняв последнее место.

Наверняка недолго осталось руководить командой ее наставнику Андре Виллаш-Боашу. Одним из главных претендентов на то, чтобы сменить португальца, местные журналисты называют швейцарца Люсьена Фавра, в середине декабря 2020-го уволенного из дортмундской «Боруссии».

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