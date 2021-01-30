Выживший в авиакатастрофе футболист «Шапекоэнсе» поднял чемпионский кубок спустя 4 года после трагедии

Драматичной получилась развязка сезона во втором по силе дивизионе чемпионата Бразилии по футболу. Печально известный клуб «Шапекоэнсе», потерявший почти всех своих игроков в жуткой авиакатастрофе в ноябре 2016 года, завоевал путевку в сильнейшую лигу благодаря голу за считанные секунды до финального свистка.

Судьба чемпионского титула в серии В решалась в последнем туре. После того, как главный конкурент «Шапекоэнсе» «Америка Минейро» обыграл «Аваи» со счетом 2:1, самой команде из Шапеко нужно было побеждать «Конфианку» с разницей в два мяча и больше. До последних минут встречи «Шапекоэнсе» выигрывал лишь 2:1, и только благодаря голу с пенальти (а-ля Паненка!) на 97-й минуте «зелено-белые» таки добились своего.

Символично, что чемпионский кубок поднял над головой отыгравший почти полтора тайма 31-летний капитан «Шапекоэнсе» Алан Рушел — один из шести пассажиров, вышивших в той страшной авиакатастрофе. Кроме него, в 2016-м в живых остались еще два игрока, но лишь Рушел нашел в себе силы и мужество продолжить футбольную карьеру.

Кстати, свой триумф футболисты «Шапекоэнсе» посвятили погибшим одноклубникам и президенту клуба Пауло Магро, умершему в декабре 2020-го от коронавируса.

Напомним, что 28 ноября 2016 года самолет с делегацией «Шапекоэнсе», летевшей в Медельин на финал Кубка Южной Америки против «Насьоналя», разбился в 50 километрах от столицы Колумбии. В катастрофе погиб 71 из 77 пассажиров на борту, включая 19 футболистов. Тогда выжили только три игрока команды — Алан Рушел, Джексон Фолман и Нето, журналист Рафаэль Хенцель, стюардесса Химена Суарес и еще один член экипажа — Эрвин Тумири.

Из трех футболистов «Шапекоэнсе», выживших в страшной авиакатастрофе, в большой футбол вернулся только Алан Рушел (справа)

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что журналист, выживший в авиакатастрофе «Шапекоэнсе», умер на футбольном поле.

Фото ФК «Шапекоэнсе»

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