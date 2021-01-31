Известный футболист посвящает голы умершей девочке и набил ее имя на своей руке

Футболист «Лестера» и сборной Англии Джеймс Мэддисон набил татуировку с именем 5-летней Софи Тейлор из Норвича, скончавшейся от рака костей два года назад. В память о девочке ее имя теперь красуется на запястье 24-летнего полузащитника.

Мэддисон познакомился с Софи, когда еще выступал в «Норвиче», и очень привязался к малышке. Даже после переезда игрока в Лестер они не перестали дружить и даже как-то сыграли в футбол…

Когда Софи не стало, Джеймс не только посвящает ей голы в английской премьер-лиге (к примеру, совсем недавно, 19 января, после мяча в ворота «Челси» игрок продемонстрировал футболку с надписью «Покойся, Софи, я люблю тебя»), но и вообще играл на молодежном чемпионате Европы в специальных бутсах. На одной стороне футбольной обуви было изображено лицо Софи, а на другой — Мэддисон в футболке с надписью: «RIP Софи, я люблю тебя».

После смерти Софи Тейлор родители основали благотворительный фонд имени девочки Sophie's Sparkle Fund, поддерживающий семьи детей, которые живут с онкологическими заболеваниями.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 14-месячная племянница футболиста бундеслиги умерла на стадионе «Баварии».

Фото Instagram, ФК «Лестер»

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