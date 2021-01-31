Разнимали толпой: боец-россиянин затеял драку после победы на турнире ММА в Польше

Боец из России Шамиль Мусаев (на фото) и словенец Урош Юришич устроили драку на турнире одной из ведущих мировых лиг по смешанного единоборствам (ММА) — польской организации KSW — в Лодзи, сообщает sport.pl.

По ходу поединка 27-летний россиянин после ударов соперника заметно прихрамывал, а 29-летний словенец заканчивал противостояние с рассечением. В итоге судьи по итогам трех раундов все же отдали победу по очкам Мусаеву (30:27, 30:27, 30:27).

Однако вскоре после оглашения вердикта служителей Фемиды страсти в восьмиугольнике закипели с новой силой. После словесной перепалки Мусаев подошел к Юришичу, бросил опешившего соперника на канвас и принялся избивать. Разнимать бойцов ринулись чуть ли не все, кто был в клетке.

— Это идиотизм, ничего общего со спортом, — возмущались в прямом эфире польские комментаторы. — Оба бойца должны быть дисквалифицированы. Конечно, все в клетке возбуждены, но таких «картинок» быть не может.

Сообщается, что KSW рассмотрит инцидент между Мусаевым и Юришичем, после чего вынесет свой вердикт. Пока же россиянин продлил свою победную серию в ММА до 14 поединков, а вот словенец потерпел первое поражение в 12 боях.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что боец ММА на турнире в Казахстане добивал потерявшего сознание соперника.

Фото vk.com

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