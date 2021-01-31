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Спорт

«Контракт, разрушивший «Барселону»: в Испании раскрыли детали «космического» соглашения Лионеля Месси

11:04 31 января 2021
Лионель Месси

Стали известны подробности четырехлетнего контракта нападающего Лионеля Месси (кстати, миллиардера) с «Барселоной», подписанного аргентинцем в 2017 году. Испанское издание El Mundo опубликовало статью с заголовком «Контракт, разрушивший «Барселону».

Согласно источнику, за четыре года контракта Месси, который недавно получил первую в клубной карьере красную карточку, полагается 555 млн 237 тысяч 619 евро «грязными». Из них 138 млн евро за сезон — фиксированная зарплата плюс премии. Чуть больше 115 млн евро выплачены футболисту в качестве подъемных за подписание соглашения, а еще почти 78 млн — бонусы за лояльность. Словом, на хлеб с маслом и икоркой Лионелю хватает.

Тем временем ФК «Барселона», по информации испанских СМИ, находится на грани банкротства. Долги клуба выросли до 1,2 млрд евро, а ведущим игрокам команды, включая Лионеля Месси, не выплатили зарплату за последние полгода (в каталонском гранде платят жалованье два раза в год — в июне и декабре).

Как известно, соглашение Месси с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял скандальную попытку уйти из каталонского клуба, однако все же решил остаться. Основными претендентами на 33-летнего форварда считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

«Деньги позволяют жить лучше, но это не то, что вдохновляет меня. Я живу, чтобы играть в футбол, а не ради его финансовой выгоды. Я играю не для себя, а для команды», — цитирует Лионеля Месси BarçaTimes в Twitter со ссылкой на El Mundo.

Отметим, что в 23 встречах текущего сезона капитан «сине-гранатовых», открывающий отель на горнолыжном курорте, забил за «Барселону» 15 мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в сети появились фото шикарных апартаментов Месси в Майами за 10 млн долларов.

Фото Twitter Лионеля Месси

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