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Спорт

Украина завоевала медаль в последней дисциплине чемпионата Европы по биатлону: видео гонки

15:08 31 января 2021
Сборная Украины по биатлону

В воскресенье, 31 января, в польском Душники-Здруй финишировал чемпионат Европы по биатлону. В последней соревновательной дисциплине — смешанной эстафете — здорово выступила украинская четверка в составе вернувшейся в большой биатлон после рождения сына Ирины Петренко (ранее спортсменка выступала под фамилией Варвинец), Виты Семеренко, Богдана Цымбала и Артема Примы.

На финише наша команда с 10 дополнительными патронами при стрельбе завоевала бронзовую награду, уступив только команде Германии (отставание — 21,8 сек.) и победителям эстафетной гонки норвежцам (52,5 сек.).

Видео гонки

Эта медаль стала для украинской сборной третьей на состязаниях в Душники-Здруй. Ранее Анастасия Меркушина добыла «серебро» в индивидуальной гонке, а Артем Прима стал чемпионом Европы в гонке преследования.

Добавим, что 31 января на польской трассе прошла также одиночная смешанная эстафета, в которой Анастасия Меркушина и Артем Тищенко финишировали на пятой позиции.

Завоевав на чемпионате Европы полный комплект медалей, сборная Украины разделила в общекомандном зачете четвертое-пятое места с биатлонистами Германии. Выиграли же командную борьбу Латвия и Польша, имеющие в активе по два «золота», а наиболее богатый медальный урожай — у Норвегии (одно «золото», по три «серебра» и «бронзы»).

Напомним, что ведущие биатлонисты сборной Украины (Юлия Джима, Валя Семеренко, Елена Пидгрушная, Дарья Блашко и Дмитрий Пидручный), как и топ-спортсмены из других команд, в эти дни готовятся к чемпионату мира, который пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, Юлия Джима принесла Украине первую в сезоне медаль Кубка мира.

Фото biathlon.com.ua

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