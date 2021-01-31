«Шахтер» без улетевшего в Италию Коваленко не смог победить «Црвену Звезду»

В воскресенье, 31 января, чемпион Украины «Шахтер», которому 18 и 25 февраля предстоят матчи плей-офф Лиги Европы против израильского «Маккаби» из Тель-Авива, провел первый спарринг на сборе в Турции.

Команда Луиша Каштру, в основную группу которой после тяжелейшей травмы вернулся бразилец Исмаили, не сумел победить 10-кратного чемпиона Сербии белградскую «Црвену Звезду», возглавляемую экс-футболистом «Лацио» и «Интера» Деяном Станковичем, — 0:0.

«Шахтер»: Пятов (Трубин, 46), Болбат (Додо, 46), Кривцов (Матвиенко, 46), Бондарь (Витао, 46), Сиприано (Корниенко, 46), Марлос (Соломон, 46), Тете (Степаненко, 46), Майкон (Патрик, 46), Судаков (Маркос Антонио, 46), Коноплянка (Тайсон, 46), Фернандо (Дентиньо, 46).

Отметим, что в поединке не принимал участия полузащитник дончан Виктор Коваленко, который покинул расположение команды в Турции и отправился в Италию для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Аталантой». Сам футболист уже разместил в Instagram совместное фото из самолета со своими агентами Вадимом Шаблием и Сергеем Серебренниковым.

Кстати, «Шахтер» и «Црвена Звезда» сыграли на сборах четвертый раз в истории. Ранее в 2007 году победили сербы — 2:1, в 2012-м горняки взяли реванш — 2:0, а встреча в 2013-м победителя не определила — 0:0.

Утром в день игры с сербами дончане планировали провести еще один товарищеский поединок против «Муры», но встречу отменили из-за вспышки коронавируса в расположении словенского клуба. По иронии судьбы, по этой же причине «Шахтер» на первом сборе не сыграл против словенского «Марибора» и «Слована» из Словакии.

Правда, со «Слованом» дончане планируют все-таки встретиться на поле 3 февраля, а на 5 февраля у «оранжево-черных» запланирован спарринг с грузинским «Локомотивом».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на первом сборе в Турции «Шахтер» сыграл вничью с польским Лехом" и болгарским «Лудогорцем», а также разгромил македонский «Силекс».

Фото ФК «Шахтер»

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