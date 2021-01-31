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Спорт

Украина разгромила хитрых албанцев на старте отбора Евро-2022 по футзалу: видео матча

20:29 31 января 2021
Сборная Украины по футзалу

В воскресенье, 31 января, сборная Украины по футзалу провела в Тиране стартовый матч отборочного цикла чемпионата Европы, финальную часть которого примут в следующем году Нидерланды.

На площадке арены Hall Tirana Olimpik Park в столице Албании подопечные Александра Косенко разгромили хозяев, поведя в счете уже на 31-й секунде поединка, — 10:3 (Зварич, 1, 15, 27, Шотурма, 6, Белоцерковец, 12, Фаренюк, 19, 26, Грицына, 23, Еремин, 36, Малышко, 40 — Мейзини, 9, Браими, 13, Карая, 34).

Кстати, как рассказал в эфире телеканала «Футбол» комментатор Максим Гиленко, хитрые албанцы пытались провести поединок против Украины с воротами… меньших размеров (чтобы фавориту было тяжелее было забивать!). Но наши голкиперы еще на предматчевой тренировке заметили подвох. В итоге после вмешательства официальных лиц УЕФА хозяева таки отыскали стандартные ворота.

Видео матча Албания — Украина — 3:10

Отметим, что, пожалуй, главный соперник украинской сборной в группе 1 команда Хорватии уже провела два поединка, уверенно обыграв албанцев (4:1) и датчан (4:1).

Положение команд: 1. Хорватия — 6 очков (2 матча); 2. Украина — 3 (1); 3. Дания — 0 (1); 4. Албания — 0 (2).

Напомним, что именно домашней игрой с датчанами сборная Украины должна были стартовать в отборе Евро-2022 27 января, но, по решению УЕФА, встречу перенесли на 8 апреля, поскольку датские власти запретили своей сборной покидать пределы страны из-за пандемии коронавируса.

Свой следующий поединок украинская команда сыграет 3 марта в Осиеке против Хорватии.

Добавим, что в финальный турнир чемпионата Европы, кроме хозяев турнира голландцев, выйдут восемь победителей групп, шесть лучших вторых команд, а также победитель плей-офф между двумя худшими вторыми сборными.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Бельгии в матче отбора Евро-2022 забила два гола-красавца в поединке с финнами.

Фото uefa.com

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