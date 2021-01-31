«Динамо» (Киев) — «Динамо» (Тбилиси): онлайн-видеотрансляция матча

В понедельник, 1 февраля, киевское «Динамо» проведет в 16:00 второй спарринг на тренировочном сборе в Турции (в первом поединке подопечные Мирчи Луческу, как известно, уступили чемпиону Болгарии «Лудогорцу» — 1:2).

На сей раз соперником «бело-синих» станет сильнейший клуб Грузии — тбилисское «Динамо», с которым украинский гранд в прежние годы пересекался на футбольном поле целых 110 (!) раз. Отметим, что совсем недавно главным тренером 18-кратного чемпиона страны стал известный в прошлом футболист Георгий Немсадзе, в активе которого 69 поединков в составе сборной Грузии.

Прямую онлайн-видеотрансляцию матча «Динамо» (Киев) — «Динамо» (Тбилиси), которую проведет YouTube-канал украинского клуба, смотрите на сайте «ФАКТОВ» (в 16:00) в этой новости.

Напомним, что на турецком сборе у парней Мирчи Луческу запланированы также спарринги с болгарским ЦСКА 1948 (4 февраля), македонской «Шкендией» (7 февраля) и белорусским БАТЭ (8 февраля).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в 1/16 финала Лиги Европы «Динамо» сразится с бельгийским «Брюгге».

Фото ФК «Динамо»

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