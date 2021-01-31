28.02 / 28.24 33.80 / 34.25
Киев: -7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

«Динамо» (Киев) — «Динамо» (Тбилиси): онлайн-видеотрансляция матча

9:07 1 февраля 2021
Динамо (Киев)

В понедельник, 1 февраля, киевское «Динамо» проведет в 16:00 второй спарринг на тренировочном сборе в Турции (в первом поединке подопечные Мирчи Луческу, как известно, уступили чемпиону Болгарии «Лудогорцу» — 1:2).

На сей раз соперником «бело-синих» станет сильнейший клуб Грузии — тбилисское «Динамо», с которым украинский гранд в прежние годы пересекался на футбольном поле целых 110 (!) раз. Отметим, что совсем недавно главным тренером 18-кратного чемпиона страны стал известный в прошлом футболист Георгий Немсадзе, в активе которого 69 поединков в составе сборной Грузии.

Прямую онлайн-видеотрансляцию матча «Динамо» (Киев) — «Динамо» (Тбилиси), которую проведет YouTube-канал украинского клуба, смотрите на сайте «ФАКТОВ» (в 16:00) в этой новости.

Напомним, что на турецком сборе у парней Мирчи Луческу запланированы также спарринги с болгарским ЦСКА 1948 (4 февраля), македонской «Шкендией» (7 февраля) и белорусским БАТЭ (8 февраля).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в 1/16 финала Лиги Европы «Динамо» сразится с бельгийским «Брюгге».

Фото ФК «Динамо»

26

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
мозговая

Без Мендельсона и громких слов: Алена Мозговая рассказала, как шесть лет назад выходила беременная замуж

волочкова

Решила начать новый период в жизни: одинокая Волочкова призналась, что носит парик

алла-виктория киркорова

"Кисуля-Красотуля": Киркоров показал подросшую красавицу-дочь на зимней прогулке

Встреча Кристины с отцом

Расстраивает папу: стало известно, как живет родной брат Кристины Орбакайте

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер