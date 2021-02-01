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Свитолина стартовала в Мельбурне победой над соперницей из Германии: лучшие моменты матча

10:00 1 февраля 2021
Элина Свитолина

Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина (5-я в мировом рейтинге), которая недавно беспардонно выставила возлюбленного подкаблучником, успешно стартовала на турнире WTA 500 Gippsland Trophy в Мельбурне c призовым фондом 565 тысяч долларов. Ранним утром (по киевскому времени) в понедельник, 1 февраля, 26-летняя одесситка в матче второго круга уверенно победила в двух сетах 33-летнюю Андреа Петкович из Германии (102-я) — 6:1, 6:4, доведя свой перевес в личных встречах с уроженкой Югославии до 4:1.

«Это был волнующий старт турнира, — заявила после встречи Элина Свитолина на пресс-конференции. - Я знала, что Петкович уже одержала здесь одну победу, поэтому понимала, что должна с самого начала матча быть максимально готовой к поединку. Думаю, что пара матчей, которые я провела в Абу-Даби, помогли мне сегодня сразу же войти в игру, я показала сильный старт. Я хорошо пробивала по мячу, довольно хорошо двигалась. Если подвести итоги, то я отыграла надежно весь поединок и счастлива, что оформила победу в двух сетах».

Успех принес украинке 4 100 долларов призовых. В матче 1/8 финала состязаний в Мельбурне, предшествующих Australian Open (старт — 8 февраля), Элина сыграет против 45-й ракетки мира Алены Остапенко из Латвии, которая выбила из турнира Данку Ковинич из Черногории (77-я) — 6:4, 7:5. Напомним, что в начале прошлого года соперница Свитолиной (кстати, чемпионка «Ролан Гаррос"-2017!) потеряла отца — в прошлом украинского футболиста.

К сожалению, еще одна наша теннисистка — Леся Цуренко (146-я) — прекратила борьбу в первом же раунде состязаний в Мельбурне, уступив белоруске Александре Соснович (90-я) — 6:4, 4:6, 4:6.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка Марта Костюк впервые за две недели покинула номер отеля в Мельбурне и первым делом обняла маму.

Фото Twitter WTA

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