«Селя, ну как же так?»: Селезнева выгнали из «Колоса» после «пророческого» заявления

Седьмой бомбардир в истории сборной Украины (11 мячей), 35-летний форвард «Колос» Евгений Селезнев, женившийся летом прошлого года на россиянке, изгнан из тренировочного лагеря команды из Коваливки в Турции.

Как утверждает в Twitter журналист телеканала «Футбол» Игорь Бурбас, знаменитый нападающий грубо нарушил спортивный режим и уже покинул расположение команды.

А ведь Селезнев, забивший в УПЛ 116 мячей (до рекорда Максима Шацких ему осталось всего 8 мячей), словно что-то предчувствовал, заявив в одном из интервью уже во время пребывания в Турции: «Завтра кент приезжает, друг завтра приезжает (Артем Милевский из «Миная». — Авт.). Давно не виделись. Если увидимся, то Украина потеряет еще двух футболистов.

Нет, мы изменились. Очень сильно хочу его увидеть, соскучились друг за другом. В Киеве не виделись, он сильно правильный стал, как и я".

А еще раньше форвард, известный по прозвищам Царь и Кормилец, рассказывал о своих былых пьянках: «Люди столько борща не съели, сколько я выпил».

Кстати, в спарринге против белорусского «Руха» (2:2), состоявшемся 31 января, Евгений Селезнев вышел на поле в стартовом составе сельской команды и был заменен на… 10-й минуте.

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин не стал комментировать скандальное изгнание Селезнева. «Я не буду об этом говорить. Это моя позиция», — цитирует специалиста ua-football.com.

«Селя, ну как же так?» — написал в Twitter экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко.

Напомним, что Евгений Селезнев стал игроком «Колоса» летом 2020-го, проведя в чемпионате Украины 10 матчей и забив пять мячей (все с пенальти).

До переезда в Коваливку чемпион Украины, обладатель Кубка страны и Кубка УЕФА, а также Кубка и Суперкубка Турции Евгений Селезнев выступал за «Шахтер», «Арсенал», «Днепр», российскую «Кубань», испанскую «Малагу», а также турецкие «Карабюкспор», «Акхисар Беледиеспор» и «Бурсаспор». Форвард, дважды становившийся лучшим голеадором чемпионата страны, провел в составе сборной Украины 58 матчей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что гол Евгения Селезнева помог его клубу завоевать Суперкубок Турции.

Фото ФК Колос

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