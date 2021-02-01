«Шахтер» за не ахти какие деньги продал футболиста сборной Украины в Италию

Итальянская «Аталанта», добравшаяся в прошлом сезоне до четвертьфинала Лиги чемпионов, подписала контракт на четыре с половиной года с 24-летним полузащитником «Шахтера» и сборной Украины Виктором Коваленко. В команде из Бергамо футболист стал одноклубником своего партнера по национальной команде Руслана Малиновского и будет выступать под 20-м номером.

По неофициальной информации, сумма трансфера футболиста составила всего 700 тысяч евро. «Шахтер» не смог выручить за переход полузащитника больше денег, поскольку уже через полгода истекал срок действия контракта Коваленко с клубом, и тогда он вообще ушел бы бесплатно (портал transfermarkt.com оценивает стоимость Коваленко в 6 млн евро).

Напомним, что в составе «Шахтера» Виктор по четыре раза побеждал в чемпионате и Кубке Украины, а также дважды выиграл Суперкубок страны. В футболке сборной Украины уроженец Херсона провел 29 матчей. В 2015 году он стал лучшим бомбардиром чемпионата мира U20.

Кстати, Виктор Коваленко — девятый украинский футболист в истории сильнейшего футбольного дивизиона Италии. Ранее нашу страну в серии А представляли Александр Заваров («Ювентус»), Андрей Шевченко («Милан»), Алексей Михайличенко («Сампдория»), к сожалению, ныне покойный Сергей Ателькин («Лечче»), Александр Яковенко («Фиорентина»), Евгений Шахов («Лечче»), Василий Прийма («Фрозионе») и Руслан Малиновский, продолжающий играть за «Аталанту».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Виктор Коваленко в ноябре прошлого года переболел коронавирусом.

Фото ФК «Аталанта»

73

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter