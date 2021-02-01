«Вы хотели цифры? Вот они»: Месси ответил на утечку информации роскошным голом

Форвард «Барселоны» Лионель Месси, который, по информации испанских СМИ, был вне себя от ярости после публикации изданием El Mundo деталей его многомиллионного контракта с «Барселоной», сумел совладать с эмоциями и в очередном туре чемпионата страны забил гол-красавец со штрафного.

Юбилейный, 650-й, мяч бомбардира в футболке «Барселоны» во всех турнирах помог команде Лео победить на «Камп Ноу» «Атлетик» (2:1) и обогнать в турнирной таблице по дополнительным показателям «Реал» (правда, отставание каталонцев и мадридцев от лидирующего «Атлетико» составляет целых 10 очков, плюс у «матрасников» игра в запасе).

Видеообзор матча «Барселона» — «Атлетик» — 2:1

Кстати, после того, как Месси пообещал подать в суд на боссов «Барсы», допустивших утечку информации о его контракте, подозреваемые зашевелились.

«Это абсолютная неправда, что я слил этот контракт, — цитирует бывшего президента «Барсы» Жозепа Бартомеу Diario Sport. — Это очень серьезная проблема, передавать контракты профессионалов запрещено. Легко выступать в медиа и кого-то обвинять, но мы тут не шутки шутим, это дойдет до суда.

Месси заслуживает всего, что получает, со спортивной и коммерческой точек зрения. Если бы не пандемия, клуб без проблем бы мог выплачивать эти суммы".

Следует отметить, что после обнародования информации о «миллионах Месси» своего соотечественника оригинально поддержала аргентинская спортивная газета Olé. Первая полоса понедельничного выпуска издания повторяет воскресную обложку испанского El Mundo, который опубликовал финансовые детали контракта футболиста.

При этом вместо цифры 555 237 619 евро (общая стоимость четырехлетнего контракта Месси) Olé выложил статистику Лионеля в «Барселоне» — 650 мячей, 260 голевых передач и 755 матчей.

«Вы хотели цифры Месси? Вот они. Утечка контракта, предательство, на которое он ответил еще одним великолепным голом», — написано внизу полосы.

Напомним, что соглашение Месси с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял скандальную попытку уйти из каталонского клуба, однако все же решил остаться. Пока решил остаться…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Лионель Месси открывает отель на горнолыжном курорте.

Фото Twitter ФК «Барселона»

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