Боксер умер после нокаута: смертельный удар попал на видео

Боксерский вечер, состоявшийся 31 января в одном из частных клубов Карачи (Пакистан), завершился трагедией, сообщает propakistani.pk. В ходе благотворительного боя в весовой категории до 80 кг известный в стране кикбоксер Мухаммад Аслам Хан (на фото в заголовке) пропустил мощный удар от своего соперника Вали Хана Тарина и рухнул на настил ринга.

На видео видно, что после падения Мухаммад уже не подавал признаков жизни, но рефери все продолжал отсчитывать секунды. И только после отмашки судьи на ринг выбежали секунданты боксера, пытаясь откачать спортсмена.

В итоге Мухаммада Аслама Хана в бессознательном состоянии доставили в одну из частных больниц Карачи, где он скончался. Как выяснилось позже, организаторы вечера бокса даже не удосужились обеспечить присутствие на арене медицинского персонала.

Федерация бокса Пакистана уже осудила инцидент и отмежевалась от организаторов, назвав мероприятие незаконным.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер боксер, жестко нокаутированный в андеркарде боя Александра Усика.

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