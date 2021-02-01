27.98 / 28.18 33.73 / 34.12
Киев: -5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Боксер умер после нокаута: смертельный удар попал на видео

20:03 1 февраля 2021
Мухаммад Аслам Хан

Боксерский вечер, состоявшийся 31 января в одном из частных клубов Карачи (Пакистан), завершился трагедией, сообщает propakistani.pk. В ходе благотворительного боя в весовой категории до 80 кг известный в стране кикбоксер Мухаммад Аслам Хан (на фото в заголовке) пропустил мощный удар от своего соперника Вали Хана Тарина и рухнул на настил ринга.

На видео видно, что после падения Мухаммад уже не подавал признаков жизни, но рефери все продолжал отсчитывать секунды. И только после отмашки судьи на ринг выбежали секунданты боксера, пытаясь откачать спортсмена.

В итоге Мухаммада Аслама Хана в бессознательном состоянии доставили в одну из частных больниц Карачи, где он скончался. Как выяснилось позже, организаторы вечера бокса даже не удосужились обеспечить присутствие на арене медицинского персонала.

Федерация бокса Пакистана уже осудила инцидент и отмежевалась от организаторов, назвав мероприятие незаконным.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер боксер, жестко нокаутированный в андеркарде боя Александра Усика.

352

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Екатерина Марченко

Невестка Оксаны Марченко оказалась в раю после замужества

Леся Никитюк

Леся Кардашьяновна: Никитюк в бикини впечатлила пышными формами

Анна Корсун

«Меня очень бесит»: MARUV рассказала, как к ней надо обращаться

волочкова

Решила начать новый период в жизни: одинокая Волочкова призналась, что носит парик

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер