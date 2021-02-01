Шипами бутсы — в лицо: вратаря увезли в больницу после страшного фола в чемпионате Бразилии

Участники матча 33-го тура элитного дивизиона чемпионата Бразилии между клубами «Васко да Гама» и «Байя» (0:0) стали свидетелями ужасного эпизода, сообщает lasexta.com.

На 80-й минуте поединка футболист хозяев поля со штрафного навесил мяч во владения гостей, а голкипер «Байи» Дуглас Фридрих пошел на перехват. Правда, завладеть мячом вратарь не сумел: ему на полной скорости въехал шипами бутсы в лицо капитан команды соперника Леандро Кастан. Более того, другой футболист «Васко да Гама» в этом эпизоде сумел головой переправить мяч в сетку, и арбитр указал на центр поля.

Но когда рефери после просмотра VAR увидел, что же произошло на самом деле, взятие ворот он, понятное дело, отменил, а грубияну показал красную карточку.

Пострадавшего вратаря с окровавленным лицом сразу отправили в госпиталь. К счастью, обошлось без переломов, но о столкновении Дугласу Фридриху некоторое время еще будут напоминать ссадины и наложенные на рассечение пять швов. Позже вратарь «Байи» в соцсетях показал последствия столкновения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что английскому вратарю на тренировке проломили череп.

Фото Twitter Goal Goalkeeper

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