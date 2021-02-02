8 очков за 8 секунд: клуб НБА добыл невероятную победу

Драматическая развязка случилась в матче регулярного чемпионата НБА между «Вашингтон Уизардс» и «Бруклин Нетс».

Гости уверенно вели поединок до своей победы, выигрывая в пять очков — 146:141. Но затем все перевернулось с ног на голову: за 8 секунд до финальной сирены игрок «Уизардс» Уэстбрук забросил трехочковый, а после ошибки при вводе мяча соперником добавил еще одну «треху». И уже хозяева оказались впереди — 147:146.

Попытка «Нетс» вырвать победу оказалась неудачной, а последовавший фол и реализованные хозяевами штрафные броски установили окончательный счет — 149:146 в пользу «Вашингтона».

«Это была одна из самых безумных — если не самая безумная игра из всех, что я когда-либо видел. Мы дрались, мы сражались, мы боролись и давали себе шанс. Надеюсь, этот результат станет началом того, чем мы будем очень гордиться», — сказал после игры главный тренер «Уизардс» Скотт Брукс.

Отметим, что украинский центровой Алексей Лэнь также сделал небольшой вклад в победу «Вашингтона». За четыре минуты, проведенные на паркете, баскетболист набрал два очка, реализовав один из трех бросков с игры.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звезда НБА Леброн Джеймс подлым фолом едва не «сломал» соперника.

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