Малоизвестный африканский футболист превзошел достижение Роналду

Непримечательный матч аутсайдеров чемпионата Шотландии, «Росс Каунти» и «Мазервеллом» (1:2), ознаменовался достижением защитника гостей Бевиса Мугаби.

На 72-й минуте, при счете 1:1, угандец подключился на подачу с углового и головой отправил мяч в ворота соперника. При этом в момент удара Бевис выпрыгнул на высоту 2,62 метра, оторвавшись от земли на 75 сантиметров.

Тем самым 25-летний африканец, в карьере которого нет особых достижений (до перехода в «Мазервелл» в 2019-м он выступал за «Йовил Таун» в четвертом английском дивизионе), побил рекорд пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду. Титулованный португалец в декабре 2019-го забил гол в ворота «Сампдории», выпрыгнув на высоту 2,56 метра, при этом оторвавшись от земли на 71 сантиметр, и удостоился сравнений с «Его Воздушеством» Майклом Джорданом.

К слову, после игры Мугаби позволил себе подшутить над Криштиану. «Роналду очень любит соперничество, поэтому думаю, что мне стоит написать ему личное сообщение с текстом: „Парень, тебе нужно улучшить свою игру“. Приятно, когда тебя сравнивают с одним из лучших футболистов в истории, но для меня главным стало то, что моя команда одержала победу», — «скромно» отметил после игры африканский защитник.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола.

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