Лучший вратарь НХЛ пропустил шайбу с 40 метров: видео курьеза

Курьезный случай произошел в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Виннипег Джетс» и «Калгари Флэймз».

В самом начале второго периода гости выиграли вбрасывание в центре площадки, после чего защитник «Флэймз» Крис Танев броском от синей линии на своей половине поля отправил шайбу в сторону ворот соперника. Каково же было удивление, когда голкипер «Джетс» Коннор Хеллебайк (к слову, обладатель трофея «Везина Трофи» как лучший вратарь по итогам сезона-2019/2020) пропустил под собой шайбу, пущенную с расстояния около 40 метров!

Примечательно, что на тот момент «Виннипег» выигрывал со счетом 2:0, но пропущенная шайба надломила хозяев. В итоге основное время и овертайм завершились вничью (3:3), а в серии буллитов победу праздновали гости.

Добавим, что «Джетс», выступающие в северном дивизионе, набрали в девяти матчах 11 очков, при этом пропустив 29 шайб (в среднем — чуть больше трех за игру), и занимают четвертое место, являющееся «проходным» в плей-офф.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что судьбу матча НХЛ между «Виннипег Джетс» и «Эдмонтон Ойлерз» решила заброшенная за полсекунды до сирены шайба.

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