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Спорт

Сразу два рекорда: украинке Магучих покорилось невероятное достижение на престижном турнире

10:23 3 февраля 2021
Ярослава Магучих

19-летняя украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих ударно начала 2021 год. Следом за победой на турнире в итальянском Удине нашей соотечественнице не оказалось равных на соревнованиях в словацкой Банска-Быстрице.

При этом уроженка Днепра показала феноменальный результат, преодолев планку на высоте 206 сантиметров! Таким образом Ярослава установила сразу два рекорда в закрытых помещениях — национальный, а также мировой среди спортсменок до 20 лет. К слову, до лучшего результата в мире, принадлежащего с 2006 года легендарной шведке Кайсе Бергквист, Магучих осталось «добавить» всего два сантиметра.

Добавим, что второе место с солидным отставанием заняла еще одна украинка Юлия Левченко, прыгнувшая на 196 см, а третьей стала Карина Демидик из Беларуси (193 см).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский пловец Михаил Романчук побил рекорд Европы.

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