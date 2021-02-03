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Спорт

«Шахтер» в «донбасском дерби» на последней минуте спасся в матче с «Мариуполем» в Турции

11:58 3 февраля 2021
Шахтер&nbsp;— Мариуполь

В среду, 3 февраля, донецкий «Шахтер», продавший полузащитника Виктора Коваленко в итальянскую «Аталанту», провел очередной товарищеский матч.

После нулевой ничьи с сербской «Црвеной Звездой» подопечные Луиша Каштру встречались с «Мариуполем», с которым в официальных поединках не потерпели ни одного поражения (45 побед и 4 ничьи).

«Шахтер» (Донецк, Украина) — «Мариуполь» (Украина) — 2:2

«Шахтер»: Пятов, Додо, Витао, Матвиенко, Сиприано (Удод, 33; Мампасси, 55), Степаненко, Маркос Антонио, Коноплянка, Мудрик (Шостак, 55), Тайсон, Фернандо.

Голы: Коноплянка (4), Фернандо (90) — Бондаренко (51), Кащук (67, с пенальти).

Хотя начиналось для «Шахтера» все очень даже неплохо. Уже на 4-й минуте Коноплянка, получив передачу на левом фланге в ходе контратаки, ворвался в штрафную, обыграл защитника и точно пробил в дальний угол. Мариупольцы, несмотря на пропущенный мяч, смело шли вперед и до перерыва имели несколько неплохих моментов — правда, безрезультатно.

Их старания были вознаграждены после перерыва. Сначала Бондаренко точно пробил из центра штрафной площадки после передачи Танковского, а затем защитник «горняков» Мампасси нарушил правила в своей штрафной площадке, и Кащук реализовал пенальти. Примечательно, что оба взятия ворот «Шахтера» организовали воспитанники клуба, выступающие за азовцев на правах аренды. Вот только в официальных матчах играть против родной команды они не могут…

Когда же казалось, что мариупольцы одержат «историческую» для себя победу над отечественным грандом, «горняки» все же смогли избежать поражения. На последней минуте Фернандо удачно откликнулся на навес Коноплянки и головой отправил мяч точно в угол.

Добавим, что на среду, 3 февраля, у «Шахтера» запланирован еще один контрольный матч. В 16:00 по киевскому времени «горняки» выйдут на игру против братиславского «Слована».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» на последних минутах благодаря пенальти обыграло одноклубников из Тбилиси.

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